ماريو عون: الذي يعارض إحالة حادثة قبرشمون للمجلس العدلي مذنب ويحاول الهرب منه

سأل عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ "ما المشكلة بإحالة ملف حادثة ​قبرشمون​ الى ​المجلس الدستوري​؟"، معتبرا أن "الذي يعارض الذهاب الى المجلس مذنب ويحاول الهرب من المجلس".

وأوضح عون في حديث اذاعي أن "المعروف أنه حسب الحادثة التي وقعت واذا طالت شخصية سياسية وتمس بالاستقرار الامني، تتم إحالتها الى المجلس الدستوري، وهذا الأمر ليس علاقة بموضوع ثقة ب​القضاء​"، مشددا على أن "الامور لا يجب أن تبقى مشلولة لأننا لا نستيطع ايجاد حل قضائي. لذلك يجب وبسرعة البت بهذا الموضوع، وأن يدعى الى جلسة للحكومة، ونحن مع أي دعوة ونطالب بانعقاد ​مجلس الوزراء​".