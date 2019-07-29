عبدالله: تفرطون كثيرا بمبدأ المناصفة وتبالغون بسوء استخدامه

توجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ إلى البعض قائلا: "انتم تفرطون كثيرا بمبدأ ​المناصفة​ وتبالغون بسوء استخدامه والتطرف ينفع لشد العصب مرحليا ولكنه في المقياس الاستراتيجي لبناء الأوطان يخرب ولا يعمر".

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