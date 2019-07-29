ضبط 1195 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 81 مطلوبا بتاريخ 2019/7/28

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ضبط 1195 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ 2019/7/28. كما اعلنت توقيف 81 مطلوبا أمس، بجرائم: مخدرات، سرقة، احتيال واطلاق نار.

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