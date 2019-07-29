الموسوي: كل صاحب يد نظيفة يمثلني بعيداً عن هويته الطائفية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​ابراهيم الموسوي​ أنه نائب عن الامة اللبنانية، ويتعامل مع الآخر كإنسان، ويفتخر بأنه متخرّج من ​الجامعة اللبنانية​، بالرغم من نيله شهادات أخرى من ​الجامعات​ الاميركية والبريطانية.

وفي حديث صحافي أوضح الموسوي أن "الطالبة لارا سليمان كانت من الطالبات المجتهدات مع مجموعة من السيدات المجتهدات والمتميّزات بدماثة الاخلاق"، مضيفا:"خلال كلمتي في ​مجلس النواب​ لمعت لارا في بالي وأنا دائماً أسأل عن أحوالها لأنها الأولى، فضلاً عن أخلاقها ومزاياها فالطالب المجتهد لا ينساه أستاذه، وحين توفي شقيقها كنت أتواصل مع العائلة وأطمئن الى أحوالها لأنني أؤمن أن لا قيمة للإنسان إذا لم يشعر مع أخيه ​الانسان​. وهل تكون قيمته الإنسانية اذا حمل هوية طائفية وسياسية؟".

وأكد الموسوي أن "كل صاحب يد نظيفة وكفوءة يمثلني بعيداً عن هويته الطائفية والمذهبية، لأنّ الفاسدين والذين لا يمتلكون الكفاءة متواجدون في كل ​الطوائف​ ايضا".

من جهة اخرى ابدى الموسوي اعجابه بالطريقة الإحترافية التي يعمل بها النائب ​جورج عدوان​.