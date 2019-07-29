علوش: تنظيم العمالة الفلسطينية يجب أن يكون من خلال القوانين

اشار النائب السابق ​مصطفى علوش​ إلى ان "تنظيم العمالة الفلسطينية يجب أن يكون من خلال القوانين، ويجب مراعاة الوضع وتخفيف الضغوط التي تزيد الاحتقان في مخيمات الفلسطينيين".

وفي حديث اذاعي لفت علوش إلى ان "التصعيد اصبح واضحاً من خلال الكلام عن البند رقم 80 في ​الموازنة​"، معتبرا ان "المسوغات التي استخدمها رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ لنقد هذه المادة هي مخالفة ل​اتفاق الطائف​".