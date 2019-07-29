الشرطة الأميركية: مقتل المشتبه به في إطلاق النار في كاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل المشتبه به في إطلاق النار في منطقة غيلروي بولاية كاليفورنيا.
يذكر ان وسائل إعلام أميركية، كانت قد أعلنت أن شخصا قام بإطلاق نار في معرض للمواد الغذائية خلال احتفال محلي يدعي "مهرجان غيلروي غارليك السنوي"، في غيلروي جنوبي سان هوزيه.
وذكرت محطة إن.بي.سي باي إيريا، إنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف أن 11 شخصا "سقطوا" بعد دوي إطلاق النار في مهرجان جيلروي غارليك السنوي.
ويتضمن مهرجان غيلروي غارليك الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.
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