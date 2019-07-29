دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters متحدثة: نقل المعارض الروسي نافالني للمستشفى

موسكو (رويترز) - قالت المتحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يقضي عقوبة بالحبس لدعوته إلى احتجاجات غير مصرح بها إن نافالني نقل إلى المستشفى يوم الأحد لإصابته بحساسية مفرطة.

ودخل نافالني السجن هذا الأسبوع لقضاء عقوبة بالحبس 30 يوما لدعوته إلى مسيرة غير مصرح بها للاحتجاج على اقصاء مجموعة من المرشحين المعارضين من انتخابات محلية تجرى نهاية هذا العام.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 1000 شخص في العاصمة الروسية خلال مسيرة يوم السبت في واحدة من أكبر الحملات على المعارضة في السنوات القليلة الماضية.

وكتبت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني عبر حسابها على تويتر أنه نقل إلى المستشفى صباح يوم الأحد مصابا "بتورم شديد في الوجه واحمرار في الجلد".

وقالت إن سبب الحساسية المفرطة لنافالني غير معروف، مشيرة إلى أنه لم يتعرض لمثل هذا الأمر في الماضي.

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ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية الروسية أو المستشفى الذي قالت المتحدثة باسم نافالني إنه نقل إليه.

وقضى المعارض الروسي البارز نافالني عدة عقوبات بالحبس خلال السنوات القليلة الماضية لتنظيمه مظاهرات مناهضة للحكومة.

وفي العام الماضي قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن اعتقال واحتجاز روسيا لنافالني في 2012 و2014 كان بدوافع سياسية ويمثل انتهاكا لحقوقه الإنسانية وهو الحكم الذي شككت فيه موسكو.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)