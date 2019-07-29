شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بحصر مشروعات الصرف الصحى المتوقفة ووضع برنامج لسرعة إنجازها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب على بدر، سرعة وضع جدول زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مراعات للقرى الأكثر احتياجا على صعيد كل محافظة ويراعى ذلك فى التنفيذ على أرض الواقع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة بشكل نهائى، لافتا إلى أن هناك بعض من هذه المشروعات بدأ العمل فيه منذ ما يقرب من 10 أعوام وتوقفت الأعمال مما انعكس على مستوى الخدمة وكان فى بعض الاوقات سببا فى زيادة نسبة الأمراض والأوبئة.

واستطرد عضو البرلمان، يجب عمل حصر شامل ودقيق لكفاة المشروعات ونسبة الأعمال المتبيقة والاعتمادات المطلوبة للانتهاء منها وما هو مخصص لها على أرض الواقع، على أن يتم توجيه المبالغ المخصصة وفقا للموزانة العامة الجديدة لهذه المشروعات ويتم وضع تسلسل زمنى للانتهاء من هذه المشروعات نهائيا، وعدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء منها، على أن يكون هناك جدول زمنى لكل المشروعات مدرج به ايضا جميع القرى على مستوى الجمهورية حتى يكون لدى المواطن معلومة بميعاد توصيل الصرف الصحى للمنطقة الكائن فيها.