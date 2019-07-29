شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملفات تسعى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لحسمها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 5 ملفات هامة على أولوياتها، وتسعى لحسمها وإنجازها، وفتحت فيها مناقشات طويلة على مدار الفترة الماضية، وتنسق مع الحكومة للانتهاء منها، وتأتى هذه الملفات كالتالى: أولا: منظومة النظافة والقمامة والمخلفات وفى هذا الصدد، عقدت اللجنة نحو 56 اجتماعا على مدار الثلاثة سنوات الماضية وحتى الآن، لمناقشة آليات التحديث والتطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات بأنواعها، وتتابع مع الحكومة آخر الإجراءات التى اتخذتها فى هذا الملف. ثانيا: منظومة المواقف وساحات الانتظار تولى اللجنة اهتماما كبيرا بملف التطوير المؤسسى لمنظومة المواقف وساحات انتظار السيارات، وتطالب بالتصدى للمواقف العشوائية إما بتقنينها أو إزالتها، ووقف إهدار المال العام فى المواقف الرسمية. ثالثا: مواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة Advertisements تدرس اللجنة مع الحكومة آليات مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب فى الشوارع والميادين، وتسببها فى مخاطر على حياة المواطنين. رابعا: إعادة هيكلة الهيئات الخدمية والاقتصادية تطالب اللجنة بإعادة هيكلة وتطوير 4 هيئات اقتصادية وخدمية تقع فى نطاق اختصاصاتها الرقابية، وهى هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية. خامسا: ملف الأحوزة العمرانية وتقنين الأوضاع عقدت اللجنة جلسات عديدة لمناقشة ملف توسيع الأحوزة العمرانية ومطابقة المخططات التفصيلية مع الاستراتيجية، ومواجهة التعديات على أراضى الدولة، تقنين أوضاع واضعى اليد.

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