بوسي في "التهرب الضريبي" ومتهمو "داعش".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام أبرزها محاكمة المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- الجنايات تُحاكم 7 متهمين بالانضمام لـ"داعش"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.

- الجنايات تحاكم 47 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين".

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- التهرب الضريبي تحاكم المطربة بوسي

تواصل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، اليوم الاثنين، محاكمة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827.210 ألف جنيه للضرائب.

- استكمال محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي في العجوزة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.

- محاكمة متهمي محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تستمع المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، للمرافعة في محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.​