الشرطة الأمريكية تؤكد إطلاق نار في مهرجان غذائي بكاليفورنيا.. وسقوط ضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاليفورنيا- (د ب أ):

أكدت الشرطة في كاليفورنيا وقوع حادث إطلاق نار في مهرجان للثوم بالولاية مساء الأحد، تضمن سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

وجاء في تغريدة للشرطة المحلية عبر صفحتها على موقع "تويتر": "قلوب قسم شرطة مدينة جيلوري والمجتمع بأسره تنفطر لأجل ضحايا إطلاق النار اليوم في مهرجان الثوم. والأحداث لا تزال تشهد نشاطًا".

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ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن أطقم الإسعاف الذين تم استدعاؤهم لمهرجان جيلروي للثوم، وهو حدث سنوي يقام على مدى 3 أيام في مدينة جيلروي، قولهم إن 11 شخصًا "سقطوا".

وأظهرت مشاهد منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأشخاص وهم يفرون من مطلق النار/ في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن هناك أكثر من مطلق للنار.

وأكد مكتب سان فرانسيسكو التابع لمكتب الولايات المتحدة للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات أنه يستجيب لإطلاق النار.