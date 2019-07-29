وزيرة عدل بورتوريكو ترفض تولي منصب الحاكم

قالت وزيرة العدل في بورتوريكو واندا باسكويز، إنها لن تتولى منصب حاكم بورتوريكو خلفاً للحاكم الحالي ريكاردو روسيلو في نهاية هذا الأسبوع، كما كان قد أعلن سابقاً.

وذكرت باسكويز، والتي كان قد تم إختيارها، يوم الخميس، لتحل محل روسيلو، عبر صفحتها على موقع تويتر أنه " ليس لديها أي اهتمام" في الوظيفة وتأمل في أن يعثر الحاكم المنتهية ولايته على بديل آخر.

وكان حاكم بورتوريكو قد أعلن، يوم الأربعاء، أنه سوف يتنحى عن منصبه في الثاني أغسطس المقبل، مضيفاً أن هناك اتصالات مع وزيرة العدل لتخلفه في منصبه.

وتم اتهام إدارة روسيلو بالفساد وواجهت انتقادات أيضاً بسبب طريقة تعاملها مع آثار إعصار ماريا، الذي خلف آلاف القتلى.

وكانت باسكويز قد قالت في أعقاب إعلان روسيلو بأنه سوف يتنحى بأن استقالته "هي أفضل قرار يمكن أن يتخذه، من أجل صالح البلاد وصالح أسرته".

يذكر أن مواطني بورتوريكو يحملون الجنسية الأميركية، إلا أن الجزيرة ليست ولاية أميركية.