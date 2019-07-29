كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط العديد من الضحايا، الأحد، إثر إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن هناك خمسة ضحايا على الأقل بإطلاق النار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي في جيلروي جنوبي سان هوزيه.

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وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

وسمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول "ماذا يحدث؟ .."من الذي يطلق النار في مهرجان جارليك".

ويتضمن مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.