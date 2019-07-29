قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأمريكية عن سقوط عدد من الضحايا، الأحد، جرّاء إطلاق نار في مهرجان للطعام في حديقة "جيلروي كريسماس هيل" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز الأمريكية، أنّ هناك خمسة ضحايا على الأقلّ بإطلاق النار الذي وقع في واحد من أكبر مهرجانات الطعام بالبلاد، والذي يُقام على بُعد نحو 30 ميلًا (48 كلم) جنوب شرق سان خوسيه.

ونقلت الشّبكة عن شاهدة تُدعى جوليسا كونتريراس قولها إنّ رجلاً أبيض في الثلاثينات من عمره نفّذ إطلاق النار بواسطة بندقيّة.

وأضافت قائلة: "استطعتُ رؤيته وهو يطلق النار في كلّ اتّجاه.. لم يكُن يستهدف أيّ شخص على وجه التحديد".

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وعرضت مقاطع مصورة بُثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رواد المهرجان يفرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت إطلاق النار في الخلفية.

من جانبها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 3 أشخاص قتلوا وإصيب آخرون، في حادث إطلاق النار بحديقة "جيلروي كريسماس هيل".

وأضافت الصحيفة أنه تم القبض على المشتبه به في الحادث بولاية كاليفورنيا الأمريكية.