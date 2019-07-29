شكرا لقرائتكم لأول مرة منذ هزيمته.. داعش يهاجم حقولاً نفطية بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجم عناصر من تنظيم داعش، حقولاً نفطية في محافظة "صلاح الدين" شمال العراق، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ هزيمة التنظيم نهاية عام 2017.
وبحسب مسؤول عسكري في قيادة عمليات بغداد فإن عناصر من تنظيم داعش هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حقول "عجيل" و"علّاس" في محافظة صلاح الدين، وأضاف أن "الهجوم يعد الأول من نوعه منذ طرد عناصر التنظيم من المحافظة نهاية 2017“.
وقال إن "عبوة ناسفة انفجرت في عجلة تابعة لشرطة الطاقة دون أي إصابات".
وأعلنت شرطة الطاقة العراقية، التصدي لعناصر داعش ومنعت وصولهم إلى المواقع النفطية، فيما حاول عناصر التنظيم استهداف القوات الأمنية المكلفة بحماية حقول النفط تمهيدًا لاقتحام المنطقة.
وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية عام 2017، وإعادة إعمار المناطق المحررة.
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