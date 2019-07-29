ترامب دعا للحيطة والحذر بعد حادثة كاليفورنيا: مطلق النار مازال طليقا

دعا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى الحيطة والحذر بعد حادثة ​إطلاق النار​ في معرض للمواد الغذائية بولاية ​كاليفورنيا​، مشيرا الى ان "مطلق النار مازال طليقا ولم يلق القبض عليه بعد".

وفي وقت سابق اعلنت الشرطة الأميركية عن "سقوط العديد من الضحايا جراء اطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأميركية".

وذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز أن "هناك خمسة ضحايا على الأقل بإطلاق النار".