الشرطة الأميركية: قتلى باطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا

اعلنت ​الشرطة الأميركية​ عن "سقوط العديد من الضحايا جراء ​اطلاق نار​ في مهرجان للطعام في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية". وذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز أن |هناك خمسة ضحايا على الأقل ب​إطلاق النار​".

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