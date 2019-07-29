أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية بأنه تم اعتقال شخص يشتبه تورطه في ​إطلاق النار​ في ​كاليفورنيا​.

يذكر ان وسائل إعلام أميركية، كانت قد أعلنت أن شخصا قام ب​إطلاق نار​ في معرض للمواد الغذائية خلال احتفال محلي يدعي "مهرجان جيلروي جارليك السنوي"، في جيلروي جنوبي سان هوزيه.

وذكرت محطة إن.بي.سي باي إيريا، إنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف أن 11 شخصا "سقطوا" بعد دوي إطلاق النار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي.

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.