أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأنه تم اعتقال شخص يشتبه تورطه في إطلاق النار في كاليفورنيا.
يذكر ان وسائل إعلام أميركية، كانت قد أعلنت أن شخصا قام بإطلاق نار في معرض للمواد الغذائية خلال احتفال محلي يدعي "مهرجان جيلروي جارليك السنوي"، في جيلروي جنوبي سان هوزيه.
وذكرت محطة إن.بي.سي باي إيريا، إنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف أن 11 شخصا "سقطوا" بعد دوي إطلاق النار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي.
وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال شخص يشتبه تورطه في إطلاق النار في كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.