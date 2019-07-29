مصادر للجمهورية: الحريري مستعجل لانعقاد مجلس الوزراء

اكّدت اوساط رئيس الحكومة سعد الحريري لصحيفة "الجمهورية" أنه سيواصل مساعيه لعقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ في اقرب وقت ممكن.

وعلمت الجمهورية انّ "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بقي على تواصل مع رئيس الحكومة، وقد جرى اكثر من اتصال بين الحريري ووزير المال ​علي حسن خليل​".

وكشفت المصادر أن "الاسبوع الجاري قد يشهد خطوة ما او موقفاً ما من قبل رئيس الحكومة"، رافضة التأكيد ما اذا كانت الخطوة المنتظرة من الحريري توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء ليضع الجميع امام مسؤولياتهم، الا انّها لفتت الانتباه الى انّ "الحريري اكثر من مستعجل لانعقاد الحكومة، وهو ما ابلغه الى ومختلف الافرقاء وتوجيه الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء امر يجب ان يحصل، لكن في الظرف الحالي، هناك رأيان يتجاذبان الواقع الحكومي، الأول يقول بالدعوة الفورية لانعقاد الحكومة لحسم هذه الازمة على طاولة مجلس الوزراء"، واما الثاني فيرى انّ "الدعوة الى انعقاد الحكومة في هذه الاجواء الخلافية القاسية معناها توجيه دعوة غير مباشرة الى تفجير الحكومة من الداخل، بالنظر الى ما قد يحصل من نقاش في الجلسة في ظل الجو الخلافي القائم بحيث قد تفلت الامور من ايدي الجميع وتضع الحكومة في وضع أصعب مما هو عليه الآن، ويصبح مصيرها على المحك".

من جهة اخرى اكد احد الشركاء في الحكومة أنه ليس متفائلاً في امكان بلوغ حلحلة، لا احد يستجيب لجهود الحل، مضيفا :"مع الاسف ثمة قرار واضح بربط مصالح العباد والبلاد بظروف مخجلة، وشل الحكومة ورهن البلد وتجميده على خلاف بين حزبين لكل منهما سنده السياسي الخلفي".

وأكد أن "الوضع هش على كل المستويات، وثمة امعان من كل الاطراف في زيادة هشاشته، وقد صلنا الى وضع لم نعد نلوم فيه الاميركيين، فعندما يُصدرون عقوبات حيال لبنانيين ننتقدهم وندينهم، ولكن ماذا نقول عن سيناريوهات العقوبات المتتالية التي يفرضها اللبنانيون على انفسهم".