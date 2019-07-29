مسؤولون اشتراكيون للجمهورية: خطاب نصرالله صبّ الزيت على النار

أكّد مسؤولون في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ لصحيفة "الجمهورية" أن "خطاب الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ بما تضمنه، صبّ الزيت على النار، واستبطن المنحى التطويعي والتحجيمي الذي يتم سلوكه ضد النائب السابق ​وليد جنبلاط​، ومن شأن هذا المنحى ان يؤدي الى عواقب غير محمودة، وخصوصاً انّ الجو الدرزي في اكثريته الساحقة، في اعلى درجات التشنّج والاحتقان إن في اتجاه حزب الله او في اتجاه ​التيار الوطني الحر​".

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