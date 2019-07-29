اشار مصدر دبلوماسي في الخارجية اللبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى إن "الجهات المختصة بدأت بتحضير الموقف اللبناني الرسمي إلى مسار آستانة، الذي لم يعد يفصلنا عن موعد انعقاده سوى أربعة أيام".
وكلّف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غدي خوري، لتمثيل لبنان بصفة عضو مراقب في أعمال هذا المسار.
كشف المصدر أن وعداً روسياً تبلغه لبنان بدعم موقفه خلال الاجتماعات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالخارجية للشرق الاوسط: وعد روسي بدعم موقف لبنان خلال اجتماعات استانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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