مصدر بالخارجية للشرق الاوسط: وعد روسي بدعم موقف لبنان خلال اجتماعات استانة

اشار مصدر دبلوماسي في الخارجية ال​لبنان​ية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى إن "الجهات المختصة بدأت بتحضير الموقف اللبناني الرسمي إلى مسار آستانة، الذي لم يعد يفصلنا عن موعد انعقاده سوى أربعة أيام".

وكلّف وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير ​غدي خوري​، لتمثيل لبنان بصفة عضو مراقب في أعمال هذا المسار.

كشف المصدر أن وعداً روسياً تبلغه لبنان بدعم موقفه خلال الاجتماعات.