افرام: نفايات كسروان هي التي ستُنقل إلى معمل غوسطا للمعالجة

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام في حديث لـ"الأخبار" أنّ نفايات كسروان هي التي ستُنقل إلى معمل غوسطا لمعالجتها، فبلدية بيروت اتفقت مع شركة رامكو، والأخيرة تتفاوض مع غوسطا. بهذه الطريقة، يكون الجميع قد ربح".
ولفت إلى ان "الاتفاق بين غوسطا وشركة "رامكو" لم يُبتّ بعد، من المفترض أن يتم الانتهاء منه في غضون أسبوعين"، موضحا ان "كلفة الجمع والنقل لن تنخفض بعد أن تقلّصت المسافة الجغرافية التي كان على "رامكو" أن تتكبّدها (النقل من كسروان إلى برج حمود)، العقد ثابت، ولكن ما أُضيف هو دفع رامكو 60 دولاراً لمعمل غوسطا، لقاء فرز ومعالجة النفايات".
يذكر ان شركة رامكو المُكلّفة جمع وكنس النفايات في المتن وكسروان، وبعد أن انتزعت من بلدية بيروت عقداً بالتراضي لنقل 200 طن من نفايات العاصمة ومعالجتها، بقيمة 23 مليون دولار، وافقت على نقل نفايات كسروان، من البلديات إلى معمل غوسطا.
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