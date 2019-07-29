شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن قانون الجامعات التكنولوجيه بعد إعلان "التنسيق" أداء الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لبدء أداء اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، يوم الأحد 18 أغسطس المقبل، عن طريق موقع حجز اختبارات القدرات، ويتم أداء الاختبار مركزيا بالمعهد الفنى الصناعى بالمطرية.

وينتظم عمل هذه الجامعات وفقا للقانون المصدر برقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية.

ويرصد "الخليج 365 " أبرز المعلومات عن تنظيم القانون للجامعات التكنولوجية:

-المقصود بها إحدى المؤسسات التعليمية التى تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية.

-تستهدف فتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفنى فى مصر.

- تشجيع طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية بدلاً من التكدس فى أقسام الانتساب بالكليات النظرية.

- إتاحة مسار أمام طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات وطلاب الثانوية العامة للدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة عامين للحصول على الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا.

- مع إتاحة استكمال الدراسة للحصول على بكالوريوس التكنولوجيا المهنى والماجستير فى التكنولوجيا والدكتوراه فى التكنولوجيا.

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-منح دبلومات ودراسات تربوية لتأهيل المدربين والمعلمين للعمل بمدارس التعليم الفنى والمهنى ومراكز التدريب المهنى والفنى والتقنى والتكنولوجى وكذا الدراسات الحرة للتعليم المستمر وتغيير المسار والتدريب المهنى فى المجالات التخصصية لكليات الجامعة.

- يسمح للجامعات الخاصة القائمة حاليًا إنشاء تخصصات تكنولوجية جديدة تتماشى مع احتياجات الدولة وخططها الإستراتيجية مثل دراسات الطاقة الجديدة والمتجددة والغذاء والإلكترونيات.

- الهيكل الإدارى والوظيفى للجامعات التكنولوجية سيضم كل العاملين بمنظومة المعاهد الفنية الحالية تم الانتهاء من وضع 30% من البنية التحتية لإنشاء أول 3 جامعات تكنولوجية ضمن مخطط إنشاء 8 جامعات تكنولوجية.

- الهيكل التنظيمى للجامعات التكنولوجية يشمل مجلسًا يضم عمداء كلياتها و7 أعضاء ممن لهم خبرة بالتعليم الفنى يعينون بقرار من وزير التعليم العالى ويشترط فى رئيس الجامعة أن يكون شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات المصرية لمدة5 سنوات أو شغل وظيفة عضو تدريس بالمعاهد الفنية لمدة15 سنة على الأقل ويكون لرئيس الجامعة3 نواب يعينهم وزير التعليم العالى بعد العرض من رئيس الجامعة ويسرى على العاملين من غير أعضاء التدريس قانون الخدمة المدنية.

- تعتبر الجامعات التكنولوجية دمجا بين الدراسة التطبيقية والنظرية، فهي تشمل تخصصات تكنولوجية في مجالات أكثر ارتباطاً بسوق العمل، مثل التشييد والصيانة، العلوم الصحية والتطبيقية، الفندقية والخدمات السياحية، الصناعات الإلكترونية، التصميم الهندسى، الزراعة، والصناعات الغذائية.

- كما تتيح الجامعات التكنولوجية استكمال الدراسة للحصول على بكالوريوس التكنولوجيا المهني والماجستير في التكنولوجيا والدكتوراه في التكنولوجيا.

- الهيكل التنظيمي للجامعات التكنولوجية يضم عمداء كلياتها و7 أعضاء ممن لهم خبرة بالتعليم الفني يعينون بقرار من وزير التعليم العالي، ويشترط في رئيس الجامعة أن يكون شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات المصرية لمدة 5 سنوات، أو شغل وظيفة عضو تدريس بالمعاهد الفنية لمدة 15 سنة على الأقل، ويكون لرئيس الجامعة 3 نواب يعينهم وزير التعليم العالي، بعد العرض من رئيس الجامعة، ويسري على العاملين من غير أعضاء التدريس قانون الخدمة المدنية.

- وفقا للقانون يسمح للجامعات الخاصة القائمة حاليًا إنشاء تخصصات تكنولوجية جديدة تتماشى مع احتياجات الدولة وخططها الإستراتيجية، مثل دراسات الطاقة الجديدة والمتجددة والغذاء والإلكترونيات.