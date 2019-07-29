شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالبرلمان عقدت 43 اجتماعاً بلغوا 50 ساعة بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض تقرير إنجازات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول تفاصيل اجتماعات اللجنة والزيارات الميدانية والقضايا التي تم مناقشتها وكافة ما يتعلق بنشاطها، حيث عقدت 43 اجتماعا بدءاً من يوم 3 أكتوبر 2018 حتي 9 يوليو 2019، استغرقت ما يزيد عن 50 ساعة عمل.

وشملت طلبات الإحاطة التي ناقشتها لجنة حقوق الإنسان في دور الإنعقاد الرابع، ما يتعلق بتوفير مترجمين للغة الإشارة بكافة قطاعات الدولة المختلفة التي تتعامل مع الجمهور (اقسام الشرطة، المستشفيات، الهيئات الحكومية) أو علي الأقل توفير منافذ خاصة بهم لتسهيل التواصل معهم، وأيضا الوقوف علي أسباب استكمال مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

Advertisements

كما ناقشت اللجنة العديد من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها مناقشة أدوار عدد من الوزارات المختلفة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وبحث التنسيق بين هذه الوزارات وبين اللجنة فيما يخص الشكاوي الواردة إليها من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

ونظرت اللجنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 429 لسنه 2018 بشأن الموافقة علي انضمام مصر إلي الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة بقراره رقم 270 د. ع (16) بتاريخ 23 مايو 2004.

وفي سياق اختصاص اللجنة، فإنها قامت خلال دور الأنعقاد الرابع، بالدراسة المُستفيضة والتفصيلية لتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أعماله خلال 4 أعوام بدءاً من عام 2013 حتي 2017، بالإضافة إلي نظر التقرير السنوي الثالث عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان (2017 /2019) التي تسلمته اللجنة.