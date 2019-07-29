إصابة 11 في إطلاق نار داخل حديقة بولاية كاليفورنيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام عن وقوع إصابات في إطلاق نار بحديقة "جيلروي كريسماس هيل" في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأضافت وسائل الإعلام أن 11 شخصًا أصيبوا في إطلاق النار.

وعرضت مقاطع مصورة بُثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رواد المهرجان يفرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت إطلاق النار في الخلفية.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يتم القبض على مطلق النار بحديقة "جيلروي كريسماس هيل" بعد.