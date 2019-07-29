شكرا لقرائتكم برلمان ليبيا يطلع واشنطن على جرائم قطر وتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلعت سلطات شرق ليبيا، الإدارة الأميركية على الجرائم التي ارتكبتها دولتي تركيا قطر في ليبيا منذ الثورة التي أسقطت نظام معمر القذافي عام 2011، ودورهما في الفوضى التي غرق فيها هذا البلد منذ أكثر من 8 سنوات.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي طلال الميهوب للعربية.نت، أنه" تم تقديم ملف كامل إلى الكونغرس الأمريكي وإدارة البيض الأبيض تضمن إثباتات وأدلة دامغة، تؤكد تورط دولتي قطر وتركيا في دعم المليشيات المسلحة والجماعات المتطرّفة المنضوية تحت حكومة الوفاق ماليا وإعلاميا ولوجستيا وتكشف دورهما في دعم الإرهاب وتخريب ليبيا، وذلك حتى تعيد واشنطن النظر في علاقتها مع حكومة الوفاق الوطني".

جاء ذلك خلال زيارة أداها وفد من البرلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالها بنواب من الكونغرس ومسؤولين من البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي وكذلك من وزارة الخارجية.

وأوضح الميهوب الذي ترأس وفد البرلمان، أنه "تم خلال هذه الزيارة إطلاع الجانب الأميركي على حقيقة الأوضاع في ليبيا والدور الذي يقوم به الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وقتال الجماعات المتطرفة خاصة في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن واشنطن أكدت وقوفها إلى جانب الجيش ودعمها له في حربه على الإرهاب".