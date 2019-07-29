شكرا لقرائتكم أميركا.. ضحايا إثر إطلاق نار في مهرجان بكاليفورنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط العديد من الضحايا، الأحد، إثر إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن هناك خمسة ضحايا على الأقل بإطلاق النار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي في جيلروي جنوبي سان هوزيه.

أيضا عرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

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من جهتها، أفادت قنوات إعلامية أميركية بأن مطلق النار شاب أبيض في الثلاثين من العمر.

فيما سمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول "ماذا يحدث؟ .."من الذي يطلق النار في مهرجان جارليك".

يذكر أن مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 يتضمن موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.

ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر معرض غذائي صيفي في العالم.