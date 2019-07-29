مصدر نيابي للشرق الأوسط: الخيارات البديلة للالتفاف على المادة 80 باتت شبه معدومة

اشار مصدر نيابي لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ سيضطر إلى إعادة النظر ولو مؤقتاً في اعتراضه على تعيين الفائزين في امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​ شعوراً منه بأنه يخوض معركة خاسرة، وبالتالي سيكتفي بتسجيلٍ اعتراض".

ولفت المصدر الى مبادرة نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ إلى التحرك مع اشتداد النزاع حول المادة 80 بين ​بعبدا​ وعين التينة حيث يسعى إلى نزع فتيل أي اشتباك سياسي يمكن أن يترتب في حال أصر البعض على اتهام الدوائر المختصة في البرلمان بتزوير محضر جلسات الموازنة لجهة تأكيد موافقة الهيئة العامة في البرلمان على تأييد هذه المادة التي أدخلتها في مشروع الموازنة ​لجنة المال والموازنة​ النيابية.

ورأى المصدر أن "الخيارات البديلة للالتفاف على المادة 80 باتت شبه معدومة"، مؤكدا أن "عدم إعادة الموازنة إلى البرلمان أو الطعن فيها يفتح الباب أمام اللجوء إلى خيارات أخرى ليست هي الآن في متناول اليد، مع أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان أول من نصح بعدم الانجرار إلى اشتباك مجاني مع البرلمان، وهذا ما أكد عليه في اجتماعه الأخير ب​رئيس الجمهورية​ قبل أن يغادر بيروت لتمضية إجازة قصيرة مع عائلته".