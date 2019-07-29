الأخبار:قائد الجيش وضع الرئيس عون بأجواء التحركات الفلسطينية ومخاطرها

علمت "الأخبار" أن قائد الجيش العماد جوزيف عون وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الأسبوع الماضي، في أجواء التحركات الفلسطينية والمخاطر الأمنية لاستمرارها، ومخاطر الخطابات التحريضية التي تخرج على لسان المسؤولين، والتي تشكّل مادةً لمتابعة التحركات الفلسطينية.
وأكدت المعلومات الأمنية بالدلائل سعي بعض الجماعات الإرهابية إلى استغلال التحركات الشعبية للتصويب على الجيش اللبناني والإعداد لمواجهات أمنية تغرق الفلسطينيين والجيش في فتنة واقتتال دامٍ.
هذا وتزداد كل يوم أزمة العمالة الفلسطينية تعقيداً، مع التحركات الشعبية والفصائلية واللبنانية التي تشهدها بشكل مستمر مخيمات الجنوب ومدينة صيدا.
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