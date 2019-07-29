ترامب يعلن ترشيح راتكليف مديرا للمخابرات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيرشح العضو الجمهوري في الكونغرس، جون راتكليف، لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، ليحل محل المدير الحالي، دان كوتس، الذي سيغادر منصبه في 15 آب.
وكشفت وسائل إعلام أميركية، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مدير الاستخبارات دان كوتس، المعروف بخلافاته مع الرئيس دونالد ترامب، سيستقيل من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن مدير الاستخبارات الأميركية هو الذي ينسق، وفقا للقانون، نشاطات جميع الأجهزة الاستخباراتية الأميركية الـ 16، كما أنه يعد مستشارا لرئيس الدولة.
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