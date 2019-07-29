نتيجة تنسيق المرحلة الأولى "علمي علوم": (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى من تنسيق قبول المرحلة الأولى لقطاع الطب بنسبة 98.4، وطب الأسنان 98.29 والصيدلة 97.8% والعلاج الطبيعي 97.68%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.
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