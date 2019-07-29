السيطرة على حريق في كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، على حريق محدود اندلع في كنيسة الأنبا بولا بشارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، فيما تولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود في كنيسة الأنبا بولا بحارة محمد عفيفي المتفرع من شارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة.

وانتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق اندلع في حجرة إعداد الطعام بالكنيسة، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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