استنفار أمني في عدن تحسباً لتهديدات إرهابية

عدن (الاتحاد) نشرت قوات الحزام الأمني وحدات أمنية تابعة لها في جميع مديريات العاصمة عدن تحسباً لأي تهديدات أو أعمال إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة. وأفاد مصدر في القوات لـ«الاتحاد» أن الانتشار الأمني في مختلف مديريات عدن جاء بحسب توجيهات قائد قوات الحزام الأمني وضاح عمر عبدالعزيز، حيث شرعت الوحدات الأمنية بتشكيل نقاط مفاجئة في مداخل المديريات ومناطق مشتبه بها من أجل تنفيذ عمليات تفتيش وتعزيز الحالة الأمنية. وأشار إلى أن هذه التحركات الأمنية جاءت لإفشال وإحباط أي أعمال إرهابية غادرة داخل المدينة للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى وإقلاق السكينة، داعياً المواطنين إلى مساندة ودعم الجهود الأمنية من أجل إنجاح أهدافها وتثبيت الأمان في عدن.

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