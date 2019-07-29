اختطاف عشرات الأطفال في صنعاء

عدن (الاتحاد) سجلت السلطات الأمنية في صنعاء سلسلة عمليات اختطاف طالت عشرات الأطفال من أحياء سكنية في مختلف مديريات العاصمة وسط اتهامات لميليشيات الحوثي بالوقوف وراء تلك الحوادث. وأفاد مصدر محلي أن مراكز الشرطة شهدت تسجيل بلاغات متعددة لاختطاف أطفال ما بين 13 إلى 18 عاماً بصورة مفاجئة من الأحياء، مشيراً إلى أن أهالي الأطفال يوجهون اتهامات لمشرفين حوثيين في مناطقهم بالوقوف وراء اختطافهم وإرسالهم لجبهات القتال. وأضاف أن قيادات حوثية أمنية طالبت أولياء أمور الأطفال بالتوقف عن البحث عنهم وأنهم في مهمة لخدمة زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، مهددين بعدم إعادتهم في حال استمرار البحث عنهم. وأشار إلى أن ذوي الأطفال لا يعلمون شيئاً عن مصير أبنائهم المختطفين.

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