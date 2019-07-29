ترحيب باتفاق «العسكري» مع الحركة الشعبية في جوبا

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

رحبت قوى وقيادات سياسية سودانية وناشطون بإعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو تمسكها بالتفاوض مع حكومة انتقالية تحظى بقبول الشعب السوداني، وكذلك باتفاق المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار على الإفراج عن معتقلي الحركة، ووقف أحكام الإعدام بحق قادة الحركات المسلحة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والوفد المرافق له، أمس، لدولة جنوب السودان، وهي ما عرفت باسم «مفاوضات جوبا»، والتي حث خلالها سلفاكير المجلس العسكري على الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية لتجاوز الفراغ السياسي بالسودان.

وقد ضم وفد التفاوض لجوبا بجانب حميدتي، ممثلين اثنين عن «قوى التغيير»، هما إبراهيم الأمين وأحمد ربيع، ونائب رئيس اللجنة السياسية، الفريق ياسر العطا، إلى جانب شمس الدين الكباشي.

ورحبت قوى الحرية والتغيير بلقاء جوبا مع قيادات الحركة الشعبية، وقالت: «إنه جاء بنتائج إيجابية ستساهم في إحلال السلام في السودان».

وقال محمد سيد أحمد سر الختم، القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إن الاتفاق الذي تم في جوبا ممتاز، ويمهد الطريق للسلام الفعلي من أجل حل المشكلات الاقتصادية والأمنية، وبناء الوطن.

يأتي ذلك في وقت أعلنت الوساطة الأفريقية تأجيل التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى يوم غد، ودعت اللجان الفنية للجانبين للاجتماع اليوم.

ومن جانبه، قال ساطع الحاج، عضو قوى الحرية والتغيير للتفاوض في اللجان الفنية، إن المجلس العسكري وقوى التغيير توافقا على حذف فقرة الحصانة المطلقة من الوثيقة الدستورية التي ستتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين التي تم تأجيل اجتماعها. وأضاف الحاج أن الجانبين توافقا على أن تكون الحصانة إجرائية فقط وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي في الفترة الانتقالية.

يأتي ذلك في وقت نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر سودانية أنه تم تشكيل لجنة عليا لرفع الحظر عن العائدين من إسرائيل، تضم الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني. وأشارت المصادر إلى وجود توجيهات برفع الحظر عن العائدين من إسرائيل، عدا من يثبت ممارسته أنشطة استخبارية، وأشارت المصادر إلى المخاطر والمعاناة التي يواجهها المهاجرون إلى إسرائيل، والتعامل القاسي والعنصري الذي يجدونه هناك، ومحاولات استغلالهم للعمل ضد بلادهم.

على صعيد آخر، وصل نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى القاهرة مساء أمس في أول زيارة له بعد توليه مهام منصبه. وسيلتقي حميدتي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ «الاتحاد» إن حميدتي سيطلع الرئيس المصري على تطورات الأوضاع في السودان، وسير المفاوضات، ومباحثاته في جنوب السودان، فضلاً عن بحث سبل التنسيق والعمل المشترك بين البلدين.

وأضافت المصادر: «إن حميدتي سيؤكد خلال زيارته للقاهرة أهمية العلاقة الاستراتيجية مع مصر، وضرورة تدعيمها في المرحلة المقبلة». ويرافق حميدتي في زيارته للقاهرة عدد من قادة الأجهزة الرسمية، من بينها مدير جهاز الأمن، ومدير الاستخبارات.