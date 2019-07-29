غارات عنيفة لسلاح الجو الليبي على ميليشيات الوفاق

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

شهدت غالبية محاور القتال في ضواحي طرابلس، خلال الساعات الماضية، هدوءاً حذراً نسبياً، وسط تحشيدات لقوات الجيش الوطني الليبي في محاور عدة. وقال مصدر عسكري ليبي لـ «الاتحاد»، إن سلاح الجو الليبي شن ثلاث غارات جوية على تمركزات لمسلحي حكومة الوفاق في منطقة الكليبة بمدينة غريان.

وأكد المصدر الليبي سيطرة قوات اللواء التاسع مشاة على شارع الهامبورجا في محور خلة الفرجان، وذلك بعد انسحاب الميليشيات المسلحة وسط تقدمات كبيرة للوحدات العسكرية للجيش الليبي.

وتعاني الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس حالة إحباط وانهيار بسبب استهداف سلاح الجو الليبي غرفة عمليات المسلحين في مصراتة، بالإضافة إلى تطوير قوات الجيش الوطني للهجوم في محاور طرابلس ما تسبب في إنهاك الميليشيات المسلحة التي تفتقد الخبرات والتكتيكات العسكرية.

إلى ذلك، دكت مدفعية الجيش الوطني الليبي معاقل الميليشيات المسلحة في محاور عين زارة ووادي الربيع وطريق المطار، فضلاً عن تنفيذ سلاح الجو غارات على محوري الرملة ووادي الربيع، ما أدى لتدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق.

من جانبه، أكد متحدث عسكري باسم ميليشيات «الوفاق» في طرابلس أن محاور القتال في العاصمة تشهد حالة من الهدوء الحذر، لافتاً إلى أن قوات الجيش الليبي استهدفت، أول أمس السبت، القاعدة الجوية مصراتة وأحرزت تقدماً إلى معسكر النقلية وعين زارة، إلا أن مسلحي الوفاق تصدوا لتلك التحركات.

وانسحب الجيش الوطني الليبي من كوبري القربولي الذي يمثل نقطة انطلاق استراتيجية نحو مدينة تاجوراء، وذلك بسبب تخوف قيادة العمليات الرئيسة من استهداف قوات الجيش في تلك المنطقة التي تعد منطقة مفتوحة ومكشوفة لأي مصدر نيران تطلقها ميليشيات الوفاق.

وفي جنوب ليبيا، كلف قائد منطقة سبها العسكرية التابع للجيش الليبي العميد محمد مسعود، الكتيبة 116 مشاة بتأمين وحراسة مطار سبها الدولي، ومستودع سبها النفطي، وبوابة «27» جنوب مدينة سبها.

وفي واشنطن، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومة، إن وفد البرلمان تحدث مع المسؤولين الأميركيين عن التشريعات التي أصدرها مجلس النواب الليبي، باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة والمنتخبة في ليبيا.

وأكد النائب أحميد حومة أن الوفد الليبي عقد لقاءات مختلفة مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأميركي وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية، لافتاً إلى أن المشاورات تناولت عدداً من القضايا، من بينها الحرب التي يخوضها الجيش الليبي ضد الميليشيات والإرهابيين في طرابلس، مشيراً إلى أن البرلمان الليبي هو من شرعن الجيش الليبي بصفة رسمية، وعين المشير خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش الليبي، إضافة إلى قرار المجلس الخاص بحل الميليشيات في أنحاء ليبيا كافة، وتكليف الجيش الوطني بتحرير البلاد، بما فيها طرابلس من أشكال الإرهاب والعصابات كافة.

بدوره، كشف عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» من واشنطن تفاصيل زيارة الوفد البرلماني إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن الزيارة فرصة لتبادل الآراء وتوضيح رؤية مجلس النواب حول الوضع في ليبيا، وإظهار المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي تحت ظل الحكومات المتعاقبة الضعيفة التي أمسك بخناقها الميليشيات و«المتأسلمون».

وأوضح النائب علي التكبالي أن الوفد البرلماني كشف عن مدى رغبة الشعب الليبي في تحرك القوات المسلحة لتخليصهم من الظلم، مؤكداً أن مجلس النواب الليبي كجسم منتخب يؤيد الشعب في قراره ويحث القوات المسلحة الليبية على إنهاء دور الميليشيات القبيح الذي أودى بليبيا إلى الهاوية.

بدوره، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي طلال الميهوب، إن سيطرة جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة على مفاصل الدولة الليبية واغتيال العسكريين دفعا البرلمان الليبي لتبني إطلاق عملية الكرامة لتحرير البلاد من المسلحين.

وأشار النائب طلال الميهوب في بيان صحفي مصور إلى أن القيادة العامة تهدف لبناء مؤسسة عسكرية ليبية نظامية والحرب على الإرهاب وتطهير التراب الليبي من التنظيمات المتطرفة المتحالفة مع جماعة الإخوان الليبية، متهماً قطر وتركيا بدعم الميليشيات المسلحة بالأسلحة والذخائر.