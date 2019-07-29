نجل اللواء عبد الفتاح يونس لـ «الاتحاد»: قطر اغتالت والدي لإشادته بدعم الإمارات بناء جيش ليبي

بنغازي (الاتحاد) أحيت أسرة قائد أركان الجيش الليبي السابق اللواء عبد الفتاح يونس الذكرى الثامنة لاغتياله في 28 يوليو 2011، على يد ميليشيات أبو عبيدة بن الجراح التي كانت تمولها قطر بالمال والسلاح.

وقال نجل اللواء عبد الفتاح يونس، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن النظام القطري اغتال والده بسبب رفضه السياسات القطرية الخبيثة التي كانت تدعم الإرهابيين، وانتقاده تهريب نظام الدوحة للميليشيات والكتائب المسلحة المال والسلاح وطرده رئيس أركان الجيش القطري من غرفة عمليات الثوار في البريقة خلال أحداث 17 فبراير 2011.

وأكد حسام عبد الفتاح، أن إشادة اللواء عبد الفتاح يونس بدور القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للجيش الليبي في 2011 أغضب القطريين، وذلك بسبب رفض الدوحة بناء مؤسسة عسكرية ليبية وسعيها لتشكيل ميليشيات وكتائب مسلحة. وتوجه نجل اللواء عبد الفتاح يونس بالشكر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر لقيامه ببناء مؤسسة عسكرية ليبية نظامية، وذلك لتأمين مقدرات وثروات الشعب الليبي وتحرير البلاد من قبضة الإرهابيين والمسلحين.

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