إحباط مخطط إرهابي يستهدف بغداد ومحافظات عراقية

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، إحباط «أكبر مخطط إرهابي في عام 2019» لاستهداف بغداد وبعض المحافظات في الجنوب وإقليم كردستان.

وكشف رئيس الخلية، مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أبوعلي البصري عن أبرز تفاصيل حرب الاختراق الاستخبارية الطويلة التي تقودها الخلية والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى في العراق ضد عصابات داعش الإرهابية.

وكشف عن «إفشال المخطط الإرهابي الذي أعدته عصابات داعش خلال شهر رمضان وعيد الفطر الماضي لضرب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات وإقليم كردستان بعمليات إرهابية مزدوجة في محاولة بائسة لإثبات وجودها»، مبيناً أنه تم تدمير مواقع هذه الخلية الإرهابية بالضربات الجوية أو بالقتال المباشر وجهاً لوجه مع الإرهابيين.

وأوضح البصري أن «العلميات الاستباقية الأخيرة أسفرت عن اعتقال نحو 160 إرهابياً في نينوى وأكثر من 40 إرهابياً في بغداد، كما ألقي القبض على 4 إرهابيين في البصرة، تمت تعبئتهم وإعدادهم للقيام بعمليات انتحارية بالأحزمة الناسفة، وتفجير عجلات مفخخة في بغداد وأربيل والبصرة والمحافظات المحررة»، مشيداً بتعاون «أجهزة الأمن في إقليم كردستان خلال عملية إلقاء القبض على المتهمين».

في سياق متصل، أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية، عدم انتهاء المعركة ضد الفكر «الداعشي» واعتماد استراتيجية جديدة لمواجهة حرب العصابات التي يشنها التنظيم لمنع عودته مجدداً. وأشار الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، إلى «عدم انتهاء المعركة ضد فكر تنظيم داعش رغم نجاح استراتيجية طرده من خلافته المزعومة في العراق وسوريا»، وكشف رئيس الأركان الأميركي، عن اعتماد المسؤولين الأميركيين «استراتيجية جديدة تخص وجودهم العسكري في العراق وسوريا لمواجهة تهديدات داعش الحالية التي تحتاج إلى مهارات مختلفة، كما أن التحالف الدولي قد غير من أسلوب عمله ليواكب التطور الجديد»، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب «شراكة طويلة الأجل مع العراق، وأن وجود القوات الأميركية يعكس ضرورة الاستمرار بعمليات التدريب، وتقديم المشورة لتفعيل المهمة، والتأقلم مع الأحداث الجديدة».

وتابع الجنرال دانفورد، أنه لا يعتقد أن «المعركة مع داعش قد انتهت»، مستطرداً أن العدو قد «غير من تكتيكاته عقب نجاح استراتيجية التحالف الدولي التي تمكنت من تغيير طبيعة التهديد على نحو كبير، ومزقت التنظيم، لكن علينا أن ندرك أنها حملة طويلة الأجل، وإلى أن نتوصل إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى نشوء داعش في بادئ الأمر، فإنه لا يزال هناك عنف يعم منطقة الشرق الأوسط، لاسيما أن «داعش» لا يشكل تهديداً هنا فقط، إنما هو تهديد عابر للمنطقة».

وأعلن التحالف الدولي ضد «داعش»، تمكنه من تحرير حوالي 110 آلاف كيلومتر مربع من قبضة التنظيم الإرهابي منذ انطلاق عملياته ضده بالتعاون مع الشركاء المحليين في 2014.

وقال التحالف، في بيان، إن قواته «نجحت في تحرير حوالي 110 آلاف كيلومتر مربع من قبضة تنظيم داعش والقضاء على دولته المزعومة، وتحرير 7.7 مليون شخص من بطشه»، مشيراً إلى أنه يعتزم «مواصلة العمل مع شركائه لمنع التنظيم الإرهابي من العودة». وأضاف التحالف الذي تقوده أميركا ويضم أكثر من 70 دولة، بأن شن 34502 غارة جوية بين أغسطس 2014 ونهاية أبريل 2019 في العراق وسوريا.

إلى ذلك، حذّر قائد بقوات البيشمركة في كركوك، أمس، من وجود مخاطر «كبيرة وجدية» تهدد المحافظة، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار سيناريو الموصل في كركوك. وقال نوري حمة علي، إن هنالك «تقاعساً في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدد كركوك»، مشيراً إلى أن البيشمركة «أبلغت قيادة القوات العراقية وقوات التحالف الدولي بالمخاطر المحيطة بالمحافظة، وطالبتهم بإيجاد حل للوضع القائم لمنع الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي من معاودة نشاطها، والتسبب بمخاطر كبيرة وجدية على كركوك».

وأضاف حمة علي، أن خلايا داعش «تنفذ عمليات إرهابية وتقيم السواتر والمواضع القتالية، وإذا لم يتم السيطرة على الوضع، فإن المأساة التي حدثت في الموصل عام 2014 ستتكرر»، لافتاً إلى أن البيشمركة حثت قوات التحالف الدولي على «عدم السماح بأن يصل الوضع في كركوك لما وصل إليه في الموصل من قبل، لاسيما أن المحافظة لن تتحمل ذلك».

وناشد نواب من الحزبين الكرديين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، عادل عبدالمهدي، القائد العام للقوات المسلحة، التدخل الفوري لوضع حد للخروق الأمنية في «داقوق» جنوبي كركوك، مؤكدين ضرورة حصر الملف الأمني بالقضاء بجهة واحدة هي الشرطة المحلية.

أمير الكويت يأمر ببناء مدن سكنية في العراق

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استعداد بلاده لمساعدة العراق والوقوف معه، وذلك أثناء استقباله لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، فيما دعا الحلبوسي، إلى تشكيل لجان مشتركة لدراسة مخرجات مؤتمر الكويت والبدء بتنفيذها. وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، أن نقاشاً تم حول «سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين». كما أمر أمير الكويت، ببناء مدن سكنية في 4 من أقضية ونواحي محافظة صلاح الدين. وقال مجلس محافظة صلاح الدين، في بيان مقتضب، إن «أمير الكويت أمر بتنفيذ الطلب الذي قدمه محافظ صلاح الدين عمار الجبر، ببناء مدينة سكنية في قضاء بيجي للذين دمرت منازلهم، وأن تكون هناك مدن أخرى في عزيز بلد وسليمان بك، ويثرب».