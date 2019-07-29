اعتقال 14 فلسطينياً وتدمير مشروع سياحي

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله)

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شابين بزعم محاولتهما التسلل من حدود غزة إلى أحد الكيبوتسات المجاورة للحدود الجنوبية من قطاع غزة، واقتادهم للتحقيق. واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، 14 فلسطينياً من القدس والضفة الغربية.

وادعى الجيش الإسرائيلي، أن غالبية المعتقلين مطلوبون، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات «الشاباك» الإسرائيلي. كما دمرت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس، جزءاً من مشروع سياحي، قرب الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، حيث تم تمويل المشروع من قبل التعاون البلجيكي، بإدارة صندوق تطوير البلديات واللجان الوزارية المختصة.

وفي سياق متصل، نصب أهالي حي واد الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، خيمة للمبيت قرب ركام المباني التي هدمها الاحتلال، بعد تدمير منازلها، إلا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وهددت بهدم الخيام. ونقل مصدر فلسطيني في الحي، بأنه وأمام إصرار العائلات على عدم إزالة الخيام، أصدرت قوات الاحتلال أمراً عسكرياً بـ«السماح» بإقامة هذه الخيام للمبيت فقط وليس للاعتصام.

وفي إطار فضائح الاحتلال الإسرائيلي، كشفت صحيفة إسرائيلية أمس أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ينوي إطلاع الحكومة الإسرائيلية قريباً، على أول خطة حكومية لنقل وفتح السفارات في القدس المحتلة، تتضمن تقديم رشاوى للدول مقابل نقل سفاراتها للقدس المحتلة.

وذكر موقع صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، أن الخطة تُعرّف نقل السفارات للقدس بأنه «هدف قومي وسياسي واستراتيجي أول» وقد وضع كاتس مجموعة من التدابير والحوافز التي من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك. وأفادت الصحيفة، بأن «كاتس ولدى تسلمه لوزارة الخارجية، اكتشف أن هناك دولاً توافق من حيث المبدأ على فتح سفارة لها في القدس، ولكنها تطلب من إسرائيل الرد بالمثل».

وأردفت: «طلبت دول أخرى المساعدة في مجال التنمية والاقتصاد، وفتح الأبواب أمامها في الولايات المتحدة، وحتى المشاركة في التكاليف الاقتصادية المترتبة على الانتقال إلى القدس».

وفي مشروع القرار الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة قريباً، يقترح كاتس تكريس مبلغ 50 مليون شيكل جديد (15 مليون دولار) كحزمة مساعدات للبلدان التي ستنقل سفاراتها إلى العاصمة، وفق الصحيفة العبرية.

يشار إلى أنه منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس كعاصمة لـ«إسرائيل»، انضمت غواتيمالا فقط إلى واشنطن في النقل الكامل لسفارتها إلى القدس، وطرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ونائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوفيلي، مسألة نقل السفارات خلال اجتماعاتهما الدولية، وناقشا الموضوع مع العديد من الدول الأوروبية.

إلى ذلك، اندلعت، مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامه لبلدة سبسطية شمال نابلس. وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وأضاف أن قوات الاحتلال وما تسمى الإدارة المدنية، كانت اقتحمت البلدة، وهددت بتجريف ساحة البيدر المزمع العمل بها وإعادة تأهيلها كمشروع سياحي قرب الموقع الأثري.