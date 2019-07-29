أربيل (الاتحاد) أفادت مصادر محلية، أمس، بأن القوات الإيرانية توغلت مجدداً داخل منطقة حدودية في إقليم كردستان العراق واعتقلت زوجين واستولت على 200 رأس من المواشي.

وقالت المصادر، إن قوة إيرانية «توغلت مسافة 4 كم في منطقة برادوست بقضاء سوران شمالي محافظة أربيل وقامت باحتجاز رجل وزوجته واستولت على قطيعهما الذي يضم 200 رأس من المواشي». بدوره قال كرمانج عزت، قائمقام قضاء سوران، إن القائمقامية «تتابع الحادثة لمعرفة سبب اجتياز القوة الإيرانية الحدود والسعي لإطلاق سراح المعتقلين وإعادة مواشيهم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات إيرانية تتوغل في «كردستان العراق» مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.