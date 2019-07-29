عائلات فلسطينية تُناشد تركيا الكشف عن مصير المفقودين

غزة (الاتحاد) ناشدت عائلات فلسطينية السلطات التركية، معرفة مصير أبنائها المفقودين الذين هاجروا إلى مدينة فتحية غربي تركيا ثم فقدوا قبل 4 أشهر.

وقالت العائلات، في بيان لها: إن 11 شاباً وطفلاً فلسطينياً وسورياً باتوا في عداد المفقودين بينما كانوا يتجهزون لمغادرة السواحل التركية والوصول بطريقة غير نظامية إلى جزيرة رودس اليونانية.

وأكدت العائلات أنه انقطع الاتصال بالمهاجرين منذ 27 مارس الماضي، ولا توجد معلومات أو تفاصيل عن مصير أبنائها، مضيفةً أنها تواصلت مع السفارة الفلسطينية، وأشارت إلى أن «السفارة تواصلت معهم بتاريخ 27 أبريل، وأخبرتهم بالعثور على جثة أحد الذين كانوا معهم، على شواطئ فتحية».

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