شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: زيارة مرتقبة للقرية التكنولوجية بالسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ستقوم بزيارة مرتقبة إلي مشروع القرية التكنولوجية الجديدة بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وذلك في إطار زيارتها البرلمانية إلي القري التكنولوجية والتي استهلتها خلال دور الانعقاد الرابع.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللجنة من المرتقب أن تقوم بزيارة القرية الذكية حيث تلتقي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، يعقبها الزيارة إلي القرية التكنولوجية في مدينة السادات، والمنشأة لتوفير فرص التدريب والعمل للشباب.

واشار رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي أن القرية التكنولوجية في السادات تأتي كأحد المناطق التكنولوجية التي نفذتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مشروع المناطق التكنولوجية التي استهدفتها الوزارة، وتتضمن العديد من الأنشطة المختلفة في مجالات صناعة التعهيد وتصنيع الالكترونيات، وغيرها.

وكانت اللجنة قد استهلت أولي زيارتها البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع، بزيارة القرية الذكية في مدينة 6 أكتوبر، وألتقت خلالها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت الزيارة الزيارة تفقد موقع شركات الاتصالات الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات.

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