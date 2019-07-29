شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى يكشف أساليب لقطر لنشر الإرهاب فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن العمليات الإرهابية في الصومال التي تتم بدعم قطري الهدف منها بالدرجة الأولى إضعاف الجيش الوطني الصومالي في حربه ضد حركة «الشباب الصومالية » وتنظيم «داعش » ، وبالتالي تهدف قطر لإضعاف الجيش الوطني الصومالي ، واستنزاف قواه وقدراته لأن ذلك يمنحها فرصة لتغذية الحركات الإرهابية التابعة لها .

وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن تصريحات رئيس جمهورية أرض الصومال بأن قطر تقف ضد اتفاقية موانئ دبي للاستثمار في بربرة " يؤكد ذلك أنها محاولاتها تهدف لتعزيز تواجدها بخاصة وأن قطر بحكم موقعها لا يوجد لديها اتصال تجاري مع الصومال ، حيث يؤكد رئيس جمهورية أرض الصومال أن السفن الصومالية ورجال الأعمال الصوماليين لم يصلوا قطر أبداً .

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ولفت خالد الزعتر، أن قطر تستخدم وجودها في الصومال كقاعدة للتمدد في القارة الأفريقية في ظل انحسار نفوذها وبخاصة في ظل الأحداث الأخيرة في السودان والتي أكدت أن لا جود لقطر في مستقبل السودان بعد رفض المجلس العسكري إستقبال الوفد القطري ، وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الخرطوم .