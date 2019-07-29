على هامش جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، أول أمس الجمعة، صرح عبد المولى الماروري، عضو دفاع توفيق بوعشرين، أن هيأة الحكم أرجأت البت في الطلب، الذي تقدم به الدفاع، الرامي إلى رفع الاعتقال التعسفي، الذي يعانيه بوعشرين.
وأفاد الماروري، في حديثه مع “اليوم 24″، في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بأن دفاع بوعشرين، كان يتمنى أن تتعامل هيأة الحكم، بشكل إيجابي، مع طلب الفريق الأممي، الذي يدعو إلى رفع الاعتقال التعسفي عن بوعشرين، لافتا الانتباه إلى أن دفاع هذا الأخير حاول أن يبين لهيأة الحكم بأن اعتقال موكله جاء مخالفا للقانون، وذلك بتقديمه أدلة عديدة تثبت ذلك.
كما عبر عبد المولى الماروري عن استعداد دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم24″، ويومية “أخبار اليوم”، يوم 3 شتنبر الجاري، موعد الجلسة المقبلة، إقناع هيأة الحكم بكون اعتقال موكله اعتقالا تعسفيا، وبأهمية الطلبات، التي تقدم بها، التي تثبت براءة بوعشرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الماروري: قدمنا الأدلة لرفع الاعتقال التعسفي عن بوعشرين وتمنينا أن تتعامل المحكمة بإيجابية مع القرار الأممي- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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