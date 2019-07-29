ترامب يعين جون راتكليف مديرًا للاستخبارات الوطنية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن جون راتكليف، سيتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية خلفاً لدان كوتس الذي سيترك منصبه في 15 أغسطس/آب المقبل، بحسب رويترز .
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" يسعدني أن أعلن تعيين عضو الكونجرس الجمهوري جون راتكليف الذي يحظى باحترام كبير مديرا للاستخبارات الوطنية".
كانت وكالة أنباء بلومبرج قد نقلت في وقت سابق الأحد عن مصدرين مطلعين -لم تكشف النقاب عن هويتهما- قولهما إن كوتس سيستقيل بسبب اختلافه مع بعض رؤى الرئيس ترامب فيما يتعلق بالأمن القومي.
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