شكرا لقرائتكم خبر عن «غاندو» يثير غضب ظريف ويخلق أزمة بين «الملالي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت وسائل إعلام إيرانية أمس (الأحد) تقديم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتراضاً إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي احتجاجاً على الإهانات التي وجهت له في مسلسل «غاندو»، الذي يتناول قضية التجسس ووجود عناصر مندسة في الحكومة، والذي أحدث ضجة بين النشطاء السياسيين، خصوصا الإصلاحيين، بحسب موقع «إيران إنترناشيونال». ونشر موقع «خبر أولاين»، المقرب لعائلة لاريجاني، الرسالة التي بعثها ظريف إلى خامنئي وقال فيها: «حتى لو كان هناك جزء مما جاء في المسلسل صحيح، فلا أستحق شرعاً البقاء في منصب وزارة الخارجية»، لكن رد المرشد على رسالة ظريف جاء مقتضبا على النحو التالي: «أنا لن أكون راضيا بإطلاق أي إهانة ضدك».

وكتب وزير الخارجية ظريف قبل ذلك حول مسلسل «غاندو» ساخراً: «ليس لدينا المال لعمل فیلم دعائي»، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة لحل التوترات الأخيرة من جهة، وإلى إنتاج مسلسل «غاندو» برعایة الحرس الثوري من جهة ثانية.

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وفي وقت سابق، هددت الحكومة الإيرانية بتقديم شكوى ضد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومسلسل «غاندو». ووصف مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي المسلسل بأنه «سيناريو» غير واقعي.

وأثار المسلسل خلال حلقاته قصصاً عن کشف التجسس في إيران من قبل الحرس الثوري، وعن القضية النووية. ومن بين القضايا المثيرة للجدل في المسلسل قضايا متعلقة بالصحفي الإيراني الأمريكي جيسون رضائيان، الذي تم احتجازه في إيران، وتم إطلاق سراحه خلال المحادثات النوویة.

كما انتقدت حكومة روحاني إظهار المسلسل موظفي وزارة الاستخبارات على أنهم عرضة للاختراق.