شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: مستشار أردوغان لا يستحق الرد عليه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش التصريحات المسيئة والأكاذيب التي أدلى بها مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي للصحافة القطرية تجاه الإمارات والسعودية، مؤكداً أنها لا تستحق الرد.

وخاطب قرقاش على تويتر أمس (الأحد) مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقوله: «كيف تدعي أنك تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟».

وأدلى أقطاي بحديث إلى صحيفة قطرية، نُشر السبت، تطاول فيه على السعودية والإمارات، وتحدث عن «تطبيع مزعوم» مع إسرائيل، و«عداء غير مبرر» مع أنقرة.