شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يحول منازل معارضيه إلى سجون للتعذيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشف تقرير حقوقي أمس الأول (السبت) ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من 3600 انتهاك ضد المختطفين في سجونها بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها خلال الفترة من يناير 2018 وحتى يوليو 2019.

وذكر مكتب حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء في تقريره المعنون باسم «زنازين الموت» في مؤتمر صحفي بمأرب أن هناك 124 سجنا تابعا للحوثيين في أمانة العاصمة، موزعة على 78 سجنا رسميا، و5 مواقع عسكرية، و12 مرفقا تعليميا، ومرفقين صحيين، ومعلم سياحي، و10 بيوت معارضين استولت عليها المليشيات منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014، و5 مقرات حوثية، و3 سجون تستخدمها للنساء، و6 مساجد ومدارس تحفيظ، وناديين رياضيين.

وأفصح التقرير عن وفاة 24 مختطفا تحت التعذيب، كما اختطفت المليشيات 2221 مدنيا منهم 2000 رجل، و164 امرأة، و35 طفلا، و22 من كبار السن، كاشفاً وجود 334 حالة إخفاء قسري، و918 حالة تعذيب داخل سجون المليشيات، في حين بلغت المحاكمات غير القانونية تجاه المختطفين من قبل المليشيا 105 محاكمات.

وطالب التقرير المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بسرعة التدخل العاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفا قررت المليشيات إعدامهم في محاكمات سياسية هزلية.