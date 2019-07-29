شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعية» تحذر من تجنيد المليشيا لخريجي المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من خطورة‏ قرار مليشيا الحوثي الانقلابية باعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتها.

وأكد الإرياني، في تصريحات صحفية، أن القرار خطوة خطيرة في مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة ليكون الناتج هو جيلا من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم، موضحاً أن الطلاب يتعرضون لأكبر عملية غسل للعقول، مطالباً الأهالي برفض تلك القرارات.

ميدانياً، واصل الجيش الوطني أمس (الأحد) تقدمه بمديرية ماوية شرق محافظة تعز، وذلك بعد سيطرته على جبال الشوق وذيب وعدد من المواقع المحيطة بالمنطقة.

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وقال مصدر عسكري يمني، قواتنا وصلت إلى تخوم منطقة باهر بعد استعادة مناطق صلول والمدينة وحاجر وشعنب والمصانع والسرايا وقطع خطوم الإمداد في جبال المشمرر، مؤكداً أن المعارك متواصلة وجرى تعزيز القوات للتقدم نحو مركز مديرية ماوية.

يتزامن ذلك، مع تقدم للجيش الوطني في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، إذ أعلن قائد اللواء التاسع مشاة العميد أديب الشهاب سيطرة قواته على جبال نايف الإستراتيجية وعدد من المواقع المحيطة.

إلى ذلك، تمكنت قوات بحرية تابعة للجيش الوطني اليمني وبإسناد من التحالف العربي من أسر 3 من مسلحي الحوثي أثناء تسللهم على قارب مفخخ لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف السفن التجارية في المياه الإقليمية الدولية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة، إن قوات التشكيل البحري نصبت كميناً محكماً لقارب حربي تابع للمليشيا، على متنه 3 حوثيين، بعد مراقبتهم واستدراجهم للكمين المسلح.