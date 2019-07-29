شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن نور الانتهازى.. كيف يبتز رئيس "الشرق الإخوانية" التنظيم الإرهابي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية منذ بداية حياته السياسية وهو ينتهج كل وسائل الانتهازية والابتزاز وكان ذلك واضحا في سياسة جريدة الغد وفي تعاملاته مع باقي الأحزاب .

وأضاف الباحث الحقوقى، أن هذه الانتهازية فى أيمن نور زاد ت بعد ثورة 30 يونيو حيث أصبح لا ملاذ له غير الإخوان في تركيا الذين ساعدوه في فتح قناة فضائية، وقام بالاستيلاء على أموال القناة فى تركيا.

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وأشار هيثم شرابى، إلى أن أيمن نور يقوم حاليا بابتزاز الإخوان للحصول على أموال وتمويل تركي وقطري للاستمرار في التواجد في الخارج، فيما يفعله من دعاية كاذبة ضد مصر ، وهو هنا يتعامل بانتهازية بلا مبدأ.